Fabbri superlativo a Eugene nel peso con un ottimo 22,31

L'azzurro alla fine quarto ma a soli 3 centimetri dal personale di Budapest

Nella seconda conclusiva giornata delle finali di Diamond League disputate a Eugene in Oregon, Leonardo Fabbri ha chiuso la sua splendida lunghissima stagione nel getto del peso con un’altra fantastica misura di 22.31, a soli 3 centimetri dal suo personale realizzato in occasione dell’argento iridato di Budapest, terza volta per lui oltre i ventidue metri in poche settimane.

La gara per il Trofeo del Diamante è stata vinta dallo statunitense Joe Kovacs con 22.93, peraltro più volte battuto da Leo quest’anno, mentre il primatista e campione del mondo Ryan Crouser si è piazzato secondo con 22,91 e il neozelandese Tom Walsh terzo con 22,69.

Da ricordare ovviamente come Fabbri sia atterrato in Oregon solo un paio di giorni fa e abbia dovuto assorbire 9 ore di fuso in pochissimo tempo, per cui la sua impresa assume un valore ancor maggiore.

L’altra azzurra in gara nella serata, la primatista italiana dei 400 ostacoli Ayomode Folorunso, ha chiuso al sesto posto con il crono di 54″68, nella gara vinta dalla fenomenale campionessa mondiale Femke Bol che ha terminato la sua fantastica stagione ricca di successi di ogni genere, dominando con il record del meeting di 51″98, terza prestazione europea di sempre dopo le sue prime due, oltre che decima assoluta al mondo.

Dietro alla Bol vincitrice del terzo Trofeo del Diamante consecutivo, la statunitense argento mondiale Shamier Little in 53″45 e la giamaicana Rushell Clayton con 53″56, fotocopia del podio mondiale di Budapest.