Fabbri subito in gara a Leiria per la Coppa Europa di lanci

La prima grande manifestazione internazionale all'aperto dell'anno

Dopo il terzo e quarto posto ottenuto ai recenti mondiali al coperto di Glasgow, tornano subito in pedana ma all’aperto, i due grandi specialisti del getto del peso italiano, Leonardo Fabbri e Zane Weir, compagni di allenamento oltre che grandi amici, i quali rappresenteranno la squadra italiana nella Coppa Europa di lanci che si disputerà per il terzo anno consecutivo a Leiria, in Portogallo, sabato 9 e domenica 10 marzo.

Saranno 18 gli azzurri impegnati nella manifestazione continentale, ma l’attenzione dei tifosi azzurri sarà anche su due donne, che per ovvii motivi logistici non hanno potuto fare i mondiali indoor, Sara Fantini e Daisy Osakue, eccellenti specialiste nel lancio del martello e del disco di cui hanno entrambe riscritto i record italiani negli ultimi due anni.

Dopo che nelle ultime tre principali manifestazioni internazionali disputate sono sempre andati a podio con il successo di Weir negli europei indoor di Istanbul dello scorso marzo, l’argento di Fabbri ai mondiali di Budapest 2023 e il recente bronzo di quest’ultimo nei mondiali al coperto di Glasgow, l’obiettivo del fine settimana per i due grandi campioni azzurri saranno certamente i primi due posti, poco importa in che ordine.