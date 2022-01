Duplantis sale già a 6,02 nell’asta di Karlsruhe

SPRINTNEWS

Grande prestazione dell'etiope Aregawi sui 3000 metri del meeting tedesco

Nella storia del Meeting di Karlsruhe, classico evento indoor della stagione invernale, mai nessun atleta era riuscito a superare i 6 metri nel salto con l’asta, il primato era del grande specialista francese Renaud Lavillenie, ma quando c’è Mondo Duplantis è più difficile non superare tale quota e, ancora una volta, il fenomenale atleta ha entusiasmato con un grande salto a 6,02 al primo tentativo, in quella che era la sua prima gara della nuova stagione. La star svedese ha superato prima 5.51m, 5.71m e 5.89m e 6.02m sempre alla prima prova, per poi mancare di poco il primo dei tre tentativi alla misura del primato del mondo di 6.19m, un’altezza che aveva già provato a saltare in dodici competizioni nel 2021. KC Lightfoot (quarto classificato alle Olimpiadi e vincitore a Reno con 5.91m settimana scorsa) ha superato 5.81m al primo tentativo e 5.89m alla terza prova.

Duplantis ha centrato l’obiettivo di battere il record del meeting togliendolo all’amico Renaud Lavillenie, che superò 5.95m l’anno scorso. Valentin Lavillenie si è classificato al terzo posto con 5.71 sulla pedana dove suo fratello Renaud si è imposto quattro volte. Il francese ha prevalso per un numero minore di errori nei confronti del campione tedesco e finalista olimpico Oleg Zernikel. Sette atleti hanno saltato 5.71m. Si tratta del miglior livello tecnico di sempre in una gara del World Indoor Tour.