Dos Santos orgoglio brasiliano dell’atletica leggera

Il 22enne ostacolista capace di entusiasmare la sua nazione con il titolo mondiale di Eugene

Nella specialità dei 400 ostacoli maschili, dai mondiali di Londra del 2017 sino all’estate di quest’anno, tutta l’attenzione è stata riposta sul fenomenale norvegese Karsten Warholm capace di vincere, da allora, due titoli iridati con quello di Doha 2019, il titolo europeo di Berlino 2018, quello olimpico di Tokyo 2021 in cui ha anche ottenuto il suo secondo record mondiale con il crono di 45″94, ed anche l’oro continentale di Monaco 2022 in un anno, però, in cui un malaugurato infortunio subito proprio agli inizi di giugno gli ha impedito di presentarsi al meglio ai mondiali di Eugene, dove è arrivato settimo in finale e ha lasciato lo scettro del vincitore al brasiliano Alison Dos Santos che ha ottenuto, nell’occasione, anche il personale nonché record sudamericano con 46″29.