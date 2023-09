Domani Fabbri a Padova per continuare a stupire

Grande sfida con Weir e Kovacs

© Getty Images

Dopo la fine dei Mondiali di Budapest sono ricominciati i grandi meeting internazionali, con la Diamond League ma anche con il Continental Tour e, domani, ci sarà una tappa italiana Bronze di tale circuito in occasione della trentaseiesima edizione del Meeting internazionale Città di Padova, che vedrà la presenza quali grandi protagonisti attesi dell’oro iridato dei 100 metri donne, la statunitense Sha’Carri Richardson, del vicecampione del mondo del getto del peso, Leonardo Fabbri, oltre che di 7 medagliati e 17 finalisti in Ungheria.

Tutta l’attenzione dei tanti tifosi italiani che accorreranno allo stadio Colbachini o vedranno l’evento in televisione, sarà soprattutto per Fabbri, alla sua prima gara dopo la splendida impresa di Budapest che l’ha visto raggiungere la ragguardevole misura di 22.34, in competizione ancora una volta con l’amico e compagno di allenamento, il campione europeo indoor Zane Weir, con il quale sempre in Veneto a Vicenza prima dei Mondiali, aveva dato vita ad una grandissima sfida in cui quest’ultimo era andato ben tre volte oltre i ventidue metri sino al personale di 22.15, ma ad elevare ancor di più il contenuto della gara ci sarà anche lo statunitense bronzo iridato Joe Kovacs, due titoli mondiali e due argenti olimpici in bacheca con uno straordinario personale di 23,23 dell’anno scorso.

Da evidenziare come l’impianto patavino abbia sempre portato molto bene a “The Fabbrino” che alla fine del 2020, nell’anno dell’esplosione del Covid, lanciò a 21,99 del suo personale prima dell’exploit recente di Budapest, e nel 2022 superò con 21,16 la barriera dei ventuno metri per l’unica volta in un anno poco fortunato, come del resto il precedente quando andò oltre solo due volte, mentre nel 2023 sino ad adesso tale barriera l’ha superata in ben 16 occasioni oltre a quella dei ventidue ma, possiamo anche affermare con certezza per averlo sentito direttamente dalla sua voce, che non è assolutamente appagato da quanto realizzato e non vede l’ora di tornare in pedana per concludere alla grande la stagione che lo vedrà ancora impegnato al Meeting della Quercia a Rovereto, poi in una prova Gold di Continental Tour a Zagabria, ed infine nella finale della Diamond League di Eugene a metà settembre.