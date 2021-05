Dina Asher-Smith: il viaggio per Tokyo passa dalla riviera ligure

La campionessa del mondo stella del meeting di Savona

Nel primo grande meeting della stagione all’aperto su pista, che si svolgerà in Italia a Savona il 13 maggio prossimo, ci sarà anche la straordinaria velocista britannica Dina Asher Smith, entrata nella storia come la prima atleta della sua nazione capace di scendere sotto la barriera degli 11 secondi sui 100 metri, grazie al 10”99 realizzato a soli 19 anni al meeting della Diamond League di Londra, nel 2015, davanti al pubblico di casa. La campionessa del mondo dei 200 metri a Doha 2019, correrà questa gara onorando con la sua presenza il meeting internazionale Giulio Ottolia, giunto quest’anno alla sua decima edizione, che vedrà campioni e sfide di altissimo livello.

Oltre alla medaglia d’oro nel corso degli ultimi mondiali, la sprinter londinese ha ottenuto l’oro sulla distanza dei 200 metri agli Europei di Amsterdam 2016, e a quelli di Berlino 2018 dove ha fatto l’en-plein, vincendo il metallo più prezioso anche sui 100 metri e nella staffetta 4×100. Nel 2020 a causa della pandemia mondiale non ha praticamente gareggiato, e questo inverno ha fatto pochissime gare sui 60 metri, con il miglior tempo di 7″08 all’Europahalle di Karlsruhe, il 29 gennaio, per poi saltare gli Euroindoor e concentrarsi sulla strada per le Olimpiadi, la cui prima tappa passerà proprio da Savona.