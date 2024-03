Di Mulo lancia le staffette azzurre verso grandi traguardi

A Roma il primo raduno della nuova stagione all'aperto

E’ iniziato ieri a Roma, presso l’impianto sportivo dedicato al mitico telecronista sportivo dell’atletica Paolo Rosi, il primo raduno della stagione 2024 per le staffette azzurre in vista del fondamentale impegno delle World Relays, i campionati del mondo di tali discipline a squadre, che si disputeranno alle Bahamas il 4 e 5 maggio, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione olimpica per tutte e 5 le formazioni partecipanti, 4×100 e 4×400 metri maschile e femminile, oltre che la 4×400 mista.

Saranno sei giorni, sino a sabato, di allenamenti collettivi per provare i cambi, sperimentare alternative di formazione, rendere sempre più unito un gruppo che negli ultimi anni ha regalato soddisfazioni enormi, dall’oro di Tokyo della 4×100 maschile, all’argento mondiale di Budapest, al bronzo europeo della 4×100 femminile a Monaco, poi quarta al mondo in Ungheria, senza ignorare i record italiani delle 4×400 quasi sempre protagoniste nelle finali internazionali.

Come sempre a guidare il gruppo sarà il responsabile nazionale delle staffette, il Professor Filippo Di Mulo, con una particolare focalizzazione nelle sedute del lunedì, martedì, giovedì e venerdì, al passaggio del testimone, mentre il mercoledì e il sabato si lavorerà maggiormente sulla fase relativa alla zona fuori dall’area cambio.