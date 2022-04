Desalu debutta sabato all’Arena di Milano sui 150 metri

Il campione olimpico della 4x100 in gara nella nona edizione dell'Athletic Elite meeting

Il velocista lombardo di origini nigeriane, Fausto Desalu, medaglia d’oro a Tokyo nella staffetta 4×100 metri, sarà il primo dei quattro azzurri d’oro a gareggiare all’aperto nel 2022, sabato 30 aprile nell’ambito della nona edizione dell’’Athletic Elite Meeting che si svolgerà nella splendida cornice dell’Arena Civica di Milano.

Quasi otto mesi dopo la sua ultima gara all’aperto dell’anno scorso, quando corse il 5 settembre i 200 metri in 20″52 nel meeting di Chorzow, Fausto inizia dunque la sua nuova stagione che avrà come logici obiettivi i campionati del mondo di Eugene, a luglio, e gli europei di Monaco di Baviera, ad agosto, e lo farà gareggiando sulla distanza spuria dei 150 metri in cui vanta un personale di 15″46 realizzato sempre a Milano, nel giugno del 2020, l’anno della pandemia in cui si era iniziato a gareggiare all’aperto molto tardi rispetto al solito.

Per il velocista lombardo di Casalmaggiore sarà un test importante per valutare il suo attuale stato di forma, dopo un inverno dedicato agli allenamenti e alla preparazione con anche un paio di gare sui 60 indoor, e sarà interessante vedere se sarà in grado di avvicinare o superare il recente record italiano realizzato, pochi giorni fa, da Chituru Ali che ha corso a Rieti in 15″17 ed eguagliato il vecchio primato di Giovanni Puggioni.