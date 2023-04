Da sabato comincia la grande atletica all’aperto

A Gaborone nel Botswana il primo grande meeting

Inizierà sabato prossimo 29 aprile, a Gaborone capitale del Botswana, la serie dei più prestigiosi meeting mondiali della stagione dell’atletica in pista, con il Botswana Golden Grand Prix valido quale prova Gold del Continental Tour che sarà poi seguito, il 5 maggio successivo, dal primo evento dell’anno di Diamond League a Doha in Qatar.

A Gaborone, se l’attenzione dei tifosi italiani si concentrerà certamente sulla presenza nel getto del peso dei tre nostri principali specialisti, il campione europeo indoor Zane Weir, il suo compagno di allenamento e amico Leonardo Fabbri, entrambi ora in ritiro in Sudafrica, oltre all’italo statunitense Nick Ponzio che arriverà direttamente dagli Stati Uniti, il grande interesse dei tifosi locali sarà certamente riversato sulle gare veloci per la presenza dell’astro nascente del Botswana, il campione del mondo under 20 dei 100 metri Letsile Tebogo, che affronterà il campione olimpico dei 200, il canadese Andre De Grasse, proprio sul mezzo giro di pista.

Nei 100 metri maschili invece si affronteranno l’argento mondiale di Eugene, lo statunitense Marvin Bracy, e il detentore del record africano, il keniano Ferdinand Omanyala, mentre sui 200 femminili ci sarà la statunitense Sha’Carri Richardson, che all’inizio del mese ha fatto registrare un tempo di 10″57 ventoso sui 100, e metterà alla prova la sua velocità nel mezzo giro.