Da oggi a domenica i mondiali di corsa in montagna

Ritornano i campionati iridati di corsa in montagna e trail, a distanza di tre anni dall’ultima edizione prima dell’esplosione della grande pandemia mondiale, che si svolgeranno nello splendido scenario di Chiang Mai in Thailandia per un evento particolarmente atteso, anche perché per la prima volta saranno riunite tutte le specialità di questa affasciante specialità dell’atletica dove la squadra azzurra riesce sempre a distinguersi in modo particolare, come già avvenuto agli europei di inizio luglio a El Paso, nelle Canarie, dove ha chiuso in cima al medagliere con cinque ori e tredici piazzamenti sul podio. Saranno tre le giornate di competizione, a partire da oggi sino a domenica, con dieci gare in programma dove i nostri atleti dovranno confrontarsi con il clima caldo e umido tipico di quelle zone, ma soprattutto con il ritorno dei fortissimi africani le cui nazioni erano state assenti nell’ultima occasione, quella del 2019 in Argentina.