Crippa vince a Feltre in attesa del meeting di Rovereto

Il campione europeo dei 10.000 punta a un grandissimo crono sui 5000 del più antico meeting italiano

Yeman Crippa, che solo sette giorni fa ha regalato all’Italia la più bella medaglia d’oro ai Campionati Europei di Monaco di Baviera sui 10.000 metri, non sembra ancora totalmente appagato della sua splendida stagione agonistica, in cui ha anche conquistato il bronzo nei 5000 della stessa manifestazione continentale, ma ha pure ottenuto eccellenti risultati in gare su strada, quali su tutti il record italiano nella mezza maratona realizzato a Napoli il 27 febbraio con il crono di 59’26, e il record europeo sui 5 km con 13’14 corso a Herzogenaurach in Germania il 30 aprile.

Ed è stata proprio una competizione su strada quella scelta dal 25enne mezzofondista trentino di origini etiopi per ritornare a gareggiare ieri sera, nella edizione numero 33 del Giro delle Mura Città di Feltre, un classico appuntamento che si disputa in provincia di Belluno, da lui dominato sotto la pioggia battente con una bella progressione all’inizio dell’ultimo degli otto giri del percorso di circa 8,4 km chiuso nel tempo di 22’55, con al secondo posto il keniano Felix Kiptarus Korir in 23’08, mentre terzo è stato l’ex campione europeo della maratona di Zurigo 2014, Daniele Meucci con 23’12.

Se ieri sera quella di Crippa è stata però principalmente una bella esibizione per onorare un impegno, e soprattutto per essere festeggiato dal pubblico accorso numeroso nonostante il meteo, ben più significativa sarà la sua partecipazione di martedì sera 30 agosto ad uno dei più classici meeting italiani in pista, il Palio Città della Quercia che festeggerà la sua edizione numero 58 e in cui Yeman sarà l’indiscusso protagonista gareggiando nei 5000 metri.