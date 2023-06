Crippa trionfa nella Coppa Europa dei 10.000 metri

Secondo successo nella prestigiosa manifestazione continentale dell'azzurro

Yeman Crippa, campione europeo dei 10.000 metri a Monaco di Baviera nell’agosto 2022, dopo un’intensa stagione invernale e primaverile che l’ha visto gareggiare tra corse campestri e su strada, con anche il debutto sulla distanza della maratona il 2 aprile scorso, è tornato ieri sera a competere in pista all’aperto per il suo esordio stagionale nella Coppa Europa dei 10.000 metri, disputata a Pacé, in Francia, dove ha vinto con il tempo di 28’08″83 alla fine di una gara molto tattica in cui contava soltanto il piazzamento finale.

Per il fuoriclasse trentino è stata anche la seconda affermazione della carriera in questa rassegna, a quattro anni dal successo del 2019 a Londra, grazie a una poderosa volata finale nell’ultimo giro percorso in 55″83 in cui ha resistito all’assalto dell’israeliano Tadesse Getahon, secondo in 28’09″48, mentre terzo è stato lo spagnolo Ilias Fifa con 28’12″62.