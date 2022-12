Crippa protagonista atteso anche della Cinque Mulini

Il campione europeo dei 10.000 metri punterà al podio

Si è ulteriormente definito il calendario agonistico del campione d’Europa dei 10.000 metri di Monaco di Baviera, Yeman Crippa che, dopo aver comunicato il suo esordio in Maratona a Milano il prossimo 2 aprile con obiettivi cronometrici molto ambiziosi, ha programmato una serie di eventi di avvicinamento, sia in strada come la 10 km del BOclassic di Bolzano del 31 dicembre, che nelle corse campestri con il Campaccio che disputerà il giorno della Befana del 6 gennaio e, notizia più recente, con la partecipazione alla Cinque Mulini, la classica del cross di San Vittore Olona in provincia di Milano, programmata domenica 15 gennaio per la sua 91esima edizione.