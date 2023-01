Crippa ottimo secondo nella Cinque Mulini

© Fidal/Colombo

Ancora un’ottima prova del campione europeo dei 10.000 metri in pista a Monaco di Baviera 2022, Yeman Crippa, che ottiene un altro prestigiosissimo podio con il secondo posto nella 91esima edizione della Cinque Mulini, la più antica corsa campestre italiana che si è disputata ieri a San Vittore Olona in provincia di Milano. Yeman aveva già dimostrato la sua eccellente condizione recentemente, arrivando dietro a Oscar Chelimo alla Boclassic sui 10 km di Bolzano il 31 dicembre, e terzo alle spalle di Rodrigue Kwizera e Birhanu Balew al Campaccio cross country del 6 gennaio e ieri, con un’altra gara tutta grinta e coraggio, si è arreso solamente al 19enne keniano Gideon Kipkertich Rono che ha vinto con il tempo di 29’00 davanti all’azzurro, che ha terminato in 29’06 riuscendo a riportare l’Italia sul podio di questa storica manifestazione dopo 18 anni, da quando Stefano Baldini fu terzo nel 2005 presentandosi al via da fresco campione olimpico di maratona. La gara si è sviluppata con un quintetto che si è portato quasi subito al comando con Rono, giovane mezzofondista emergente con un personale di 27ì11″03 nei 10.000 su pista, il connazionale keniano Benson Lingokal, il tunisino Mohamed Jhinaoui, Crippa e lo svedese Emil Millan de la Oliva che, dopo un inizio molto audace a tirare il gruppo, ha perso terreno.