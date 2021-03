Conclusi i campionati italiani master

I migliori risultati di 4 giorni di gare indoor

Si è chiusa, domenica pomeriggio ad Ancona, un’edizione speciale dei campionati italiani indoor over 35, disputata in quattro giorni per il rispetto delle disposizioni atte a prevenire la diffusione del Covid-19 che, peraltro, aveva impedito che si svolgesse la manifestazione nel 2020. Tra le tantissime gare disputate nelle varie categorie che, ricordiamo, partono dai 35 anni e cambiano ogni 5, si sono registrati ben 16 record nazionali che in fondo all’articolo riassumiamo nel dettaglio. L’ultimo di questi, nella giornata conclusiva, è stato negli 800 metri da parte dell’ex azzurra Barbara Martinelli, che chiude con l’ottimo crono di 2’30″98 per togliere sette decimi al primato nazionale SF55 che già le apparteneva.

Barbara è stata una buona atleta a livello assoluto, ha collezionato quattro presenze in nazionale maggiore, ha vinto la prima maglia tricolore a livello giovanile tra le juniores proprio negli 800 al coperto, e ha partecipato anche ai Giochi del Mediterraneo nel ’91. Da oltre un decennio ha ripreso l’attività come master. Tra tutte le altre tantissime gare dei giorni passati ci piace ricordare i due ennesimi titoli conquistati, sui 200 e 400 metri SM55, da uno dei più brillanti atleti master di sempre, lo sprinter romano Alfonso De Feo. Tra le varie doppiette, poi, citiamo quella, tra gli atleti SM50, del mezzofondista Hassan El Azzouzi vincitore di 800 e 1500 metri. Tornando alla velocità eccellente crono della SF50 Agnese Rossi che corre i 60 metri in 8″17 e batte il primato di un’altra grande atleta master quale Denise Neumann, che lo deteneva con 8″25.