Collet e Wooten superano 5.81m nel Pole Vaul Summit a Reno

I migliori risultati delle gare statunitensi al coperto del fine settimana

Il francese Thibaut Collet, figlio d’arte del grande astista transalpino Phillippe Collet, ha vinto il tradizionale meeting di salto con l’asta Pole Vaul Summit Indoor di Reno in Nevada eguagliando il record personale indoor con 5.81m e superando lo statunitense Jacob Wooten, salito alla stessa quota che gli ha fatto eguagliare a sua volta il proprio miglior risultato al coperto, per un numero minore di errori. Il norvegese Sondre Guttormsen e lo statunitense KC Lightfoot hanno valicato l’asticella alla misura di 5.71m in una gara dagli alti contenuti tecnici in cui, tutti e dieci gli astisti partecipanti, e i primi quattro classificati della gara B vinta da Cole Walsh, hanno superato almeno 5.61 metri.. Le due gemelle statunitensi Moll (nate nel 2005) hanno migliorato i loro record personali nella gara femminile con Amanda che si è imposta con 4.61m, stabilendo il record statunitense e la terza migliore prestazione mondiale under 20 di sempre alle spalle della finlandese Wilma Murto (4.71m nel 2016) e della svedese Angelica Bengtson (4.63m nel 2011). La gemella Hana e Morgan Romero hanno invece valicato l’asticella alla quota di 4.51m.