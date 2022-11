Chepkoech favorita per l’Oscar under 20 dell’atletica

© Sprintnews

La diciannovenne siepista keniana Jackline Chepkoech è, fra le cinque candidate per il premio Rising Star 2022 di World Athletics, la più autorevole a nostro avviso in quanto, dopo l’eccellente 2021 in cui ha conquistato il titolo mondiale under 20 a Nairobi, ha vissuto una nuova stagione di ulteriore crescita agonistica dove si è ben piazzata anche nelle gare assolute vincendo, per cominciare, i campionati keniani sui 3000 siepi davanti a molte molte avversarie ben più esperte di lei, e stabilendo il record personale con 9’26”12. Questo primato, peraltro, è durato solo un mese perché Chepkoech si è migliorata di ulteriori dieci secondi correndo in 9’15”97 il 28 maggio in occasione della tappa statunitense della Wanda Diamond League di Eugene, il famoso Prefontaine Classic, per poi alcune alcune settimane più tardi vincere la finale dei 3000 siepi ai trials keniani di Nairobi validi come selezione per i Mondiali di Eugene, con il tempo di 9’21”84, dove poi si è difesa bene ma ha mancato l’ingresso in finale per due posizioni.