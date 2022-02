Buon compleanno a Kévin Mayer

Il primatista del mondo di decathlon compie oggi 30 anni

Kévin Mayer, lo straordinario superatleta francese, primatista del mondo nel decathlon, specialità che raggruppa in soli due giorni ben 10 diverse gare, con 9126 punti, compie oggi 30 anni ed è pronto per tornare a disputare una grande manifestazione mondiale quale quella di Belgrado al coperto, dopo la sconfitta alle Olimpiadi di Tokyo da parte dell’altro straordinario superuomo delle prove multiple, il canadese Damian Warner.

Per il francese, la Stark Arena della capitale serba ha segnato il punto di svolta nella sua carriera cinque anni fa in quanto, la sua vittoria nell’eptathlon (nelle manifestazioni al coperto si gareggia su 7 gare in due giorni) ai campionati europei indoor del 2017 ha rappresentato il suo primo titolo internazionale da assoluto e, a sua volta, ha dato il via a una serie di grandi successi.

Quell’anno, infatti, Mayer ha vinto il titolo mondiale outdoor di decathlon a Londra, nel 2018 il titolo iridato indoor di eptathlon a Birmingham e, sei mesi dopo, ha battuto il record mondiale di decathlon per poi, dopo un paio di anni complicati per varie infortuni, riconquistare il titolo europeo indoor all’inizio del 2021 a Torun ed ottenere un prestigioso argento alle Olimpiadi di Tokyo.