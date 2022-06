Bellò cerca subito conferma sugli 800 del meeting di Turku

Undici azzurri in gara oggi nei Paavo Nurmi Games intitolati al mitico mezzofondista finlandese

Questa sera, dalle 18 alle 20,15 circa, altro importante meeting Gold del World Athletics Continental Tour, a Turku in Finlandia, in occasione dei Paavo Nurmi Games che prevedono la partecipazione di ben undici tra atleti e atlete azzurre tra cui, su tutte, due grandi protagoniste degli ultimi giorni, la mezzofondista Elena Bellò che ha entusiasmato il pubblico del Golden Gala Pietro Mennea, grazie a un eccellente 1’58″97 sugli 800 metri, e la primatista nazionale del martello Sara Fantini, che ha ulteriormente migliorato il suo fresco record italiano nel lancio del martello, scagliando l’attrezzo a 74,86 a Trnava l’8 giugno in Slovacchia, dopo essersene impossessata con 74,38 a Lucca il 28 maggio.

In Finlandia, nella manifestazione dedicata al mitico mezzofondista locale capace di vincere ben 12 medaglie olimpiche, di cui nove d’oro, in tre edizioni dei giochi a cinque cerchi tra il 1920 e il 1928, Bellò vuole confermare il suo eccezionale momento di forma e stabilizzarsi su prestazioni di valore mondiale con un altro piazzamento prestigioso.