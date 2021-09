Bekele insegue il terzo successo alla Maratona di Berlino

Oggi il primo grande evento su strada dell'autunno

Kenenisa Bekele guida la starting list della quarantasettesima edizione della BMW Berlin Marathon in programma oggi 26 settembre.

Bekele vinse l’edizione del 2019 stabilendo il primato etiope e il secondo miglior tempo della storia con uno straordinario 2h01”41. Il trentanovenne etiope correrà per la quarta volta in carriera nella capitale tedesca.

Soltanto il primatista mondiale Eliud Kipchoge ha fatto meglio in occasione del record del mondo di 2h01’39” realizzato l’anno precedente sempre sulle strade di Berlino. Nella capitale tedesca Bekele ha vinto due edizioni della maratona di Berlino nel 2016 e nel 2019 oltre ai titoli iridati sui 5000 e sui 10000 metri nell’edizione berlinese dei Campionati del Mondo nel 2009 sulla pista blu dell’Olympiastadion.

Nell’edizione del 2016 vinse in 2h03’03” arrivando a sei secondi dal primato del mondo di allora. Dopo Berlino Bekele ha in programma di correre anche alla Maratona di New York del prossimo 7 novembre.