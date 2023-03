Battocletti onora i campionati italiani di cross con il suo 30° titolo

Tra gli uomini vittoria a sorpresa di Marco Fontana Granotto

Trionfale prestazione di Nadia Battocletti, nel corso dei campionati italiani di corsa campestre di Gubbio corsi poco più di una settimana dopo la finale dei 3000 metri degli Eurocross di Istanbul, dove fu ottima quarta, con la 22enne atleta trentina che non si è risparmiata e vinto anche la gara tra le straniere presenti per il campionato di società, chiudendo sugli 8 km del percorso in 27’06 davanti alla burundese Francine Niyomukunzi seconda con 27’59.

Nella classifica finale nazionale, secondo posto per Elisa Palmero in 28’06 e bronzo Valentina Gemetto con 28’19, mentre Anna Arnaudo è stata invece costretta al ritiro per un problema fisico.

Nella gara più corta dei 3 km, sul percorso senza pendenze eccessive ma ricco di cambi di direzione disegnato intorno al meraviglioso Teatro Romano, vittoria di Ludovica Cavalli, anche lei reduce dagli Europei al coperto in Turchia, che si è messa in testa fin dal primo metro e portato via un gruppo di cinque atlete che progressivamente si è sfilacciato.