Battocletti eccellente terza nel Cross di Alcobendas

SPRINTNEWS

Anna Arnaudo quinta con un'altra ottima prova

Ottimo esordio nella stagione delle corse campestri per Nadia Battocletti, la quale nel Cross Internacional de la Constitucion di Alcobendas alla periferia di Madrid, sesto evento di livello Gold del World Athletics Cross Country Tour di questa stagione, ha ottenuto un convincente terzo posto che fa molto ben sperare in vista degli Europei di Bruxelles in Belgio del 10 dicembre prossimo. La ventitreenne mezzofondista azzurra, che due settimane fa aveva rinunciato per una sindrome influenzale al previsto esordio di Siviglia, ha chiuso in 26’50 sugli 8040 metri di un percorso molto impegnativo in cui si è imposta l’etiope Likina Amebaw in 26’33 davanti alla connazionale Asayech Ayichew che ha chiuso in 26’38, mentre va segnalata anche l’ottima quinta posizione dell’altra azzurra Anna Arnaudo con 27’44 preceduta dalla keniana Lucy Mawia, vincitrice nella scorsa edizione, quarta in 27’26.

Da evidenziare come l’anno scorso, nella manifestazione e quindi sullo stesso percorso, Nadia si fosse piazzata al secondo posto ma con il crono di 27’17, e anche questo è un segnale molto positivo e significativo della condizione della mezzofondista azzurra nella sua strada verso i prossimi campionati continentali.