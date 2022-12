Battocletti e Crippa prime stelle annunciate del Campaccio 2023

Chebet e Kwizera grandi favoriti internazionali della vigilia

L’Unione Sportiva Sangiorgese ha festeggiato i 100 anni di attività e i 65 anni del Cross del Campaccio nella presentazione al Comune di San Giorgio su Legnano della prossima edizione, quella del 6 gennaio 2023, la prima che si disputerà senza il Presidente Onorario Livio Mereghetti, scomparso pochi giorni dopo l’edizione 2022 della classica lombarda.

Il cast annunciato dagli organizzatori è come al solito degno della tradizione, con la giovane keniana Beatrice Chebet e il burundese Rodrigue Kwizera grandi favoriti della sessantaseiesima edizione dell’evento, che rappresenterà anche la decima tappa del circuito World Athletics Cross Country Gold Tour.

La gara femminile metterà di fronte l’eritrea Rahel Daniel e la keniana Beatrice Chebet, rispettivamente seconda e terza nel Campaccio del 2022 alle spalle della vincitrice Dawit Seyaum.

Daniel, che ha vinto l’edizione 2021 del Cross di Atapuerca, ha migliorato nel corso dell’ultima stagione agonistica il record personale sui 5000 metri correndo in 14’36”86 al Prefontaine Classic di Eugene dello scorso maggio, e si è piazzata al quinto posto sui 10.000 ai Mondiali di Eugene con il primato nazionale di 30’12”15.

Chebet, messasi in luce per la prima volta nel marzo 2019 quando vinse la medaglia d’oro nella gara under 20 ai Campionati del Mondo di cross di Ahrus, ha migliorato il record personale sui 5000 metri correndo in 14’34”55 a Oslo nel 2021.