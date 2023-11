Battocletti domani nel Cross Gold di Alcobendas

Inizia per la mezzofondista la stagione delle corse campestri

Si correrà alle ore 13,15 di domani 26 novembre, alla periferia di Madrid, il Cross Internacional de la Constitucion di Alcobendas, sesto evento di livello Gold del World Athletics Cross Country Tour di questa stagione, che vedrà la partecipazione di Nadia Battocletti all’esordio nella stagione della corsa campestre con l’obiettivo di cercare le giuste risposte in vista degli Europei di Bruxelles in Belgio del 10 dicembre prossimo.

Sarà per la ventitreenne mezzofondista azzurra, che due settimane fa aveva rinunciato per una sindrome influenzale al previsto esordio di Siviglia, un importante test sulla distanza di 8040 metri per verificare le sue possibilità nell’ottica dei 9 km che dovrà percorrere nella sua prima volta da senior della rassegna continentale che l’attende, dopo la formidabile serie di quattro vittorie di fila a livello giovanile, due ori under 20 e altrettanti under 23.

Per Nadia, in ogni caso, sarà la prosecuzione della sua attività agonistica quasi senza mai una reale sosta in quanto, dopo la lunga stagione delle competizioni all’aperto e una breve vacanza, era subito tornata alle gare con l’esaltante prestazione ai Mondiali di corsa su strada a Riga, all’inizio di ottobre in Lettonia, mancando il record europeo di un solo secondo nei 5 km e arrivando quinta in 14’45, prima tra le atlete europee.