Attacco al record del mondo nella Maratona di Londra

Nella gara riservata solo alle donne

Nella Maratona di Londra in programma oggi 21 aprile, tre delle quattro donne più veloci della storia andranno all’attacco del record del mondo in gara solo femminile, detenuto dalla keniana Mary Keitany che stabilì questo primato con 2h17’01 sempre nella capitale britannica nel 2017, ma in tutto ci saranno in gara ben nove atlete accreditate di un personale al di sotto delle 2h18.

La starting list é guidata dall’etiope Tigist Assefa, che ha migliorato il primato mondiale in maratona mista con partenza unica di uomini e donne, grazie allo stupefacente crono di 2h11’53 ottenuto nella sua ultima gara disputata a Berlino nel settembre 2023, quando ha migliorato di oltre due minuti il precedente record detenuto dalla keniana Brigid Kosgei, transitando in 1h06’20 ai primi 21,097 km e correndo i secondi in 1h05’33.