Arese e Aouani nel classico cross di Soria in Spagna

Si gareggia anche a San Sebastian con altri tre azzurri al via

Si avvicina sempre di più il principale appuntamento della stagione autunnale in Italia, i campionati europei di corsa campestre che si svolgeranno a Venaria Reale nel Parco della Mandria, alle porte di Torino, il prossimo 11 dicembre di domenica. Sarà la 28esima edizione della manifestazione continentale di cross, e vedrà la partecipazione di tutti i migliori specialisti tra cui molti atleti protagonisti quest’anno anche degli Europei in pista a Monaco di Baviera, in agosto. L’evento, che nella sua storia ha visto l’affermazione di atleti eccezionali quali su tutti, a livello assoluto, i norvegesi Jakob Ingebrigtsen e Karoline Bjerkeli Grøvdal, mentre tra gli under 23 ricordiamo le splendide affermazioni di Nadia Battocletti, vedrà la partecipazione di vari azzurri che potranno certamente essere protagonisti tra cui, certamente, anche Pietro Arese e Iliass Aouani che sperimenteranno la loro condizione, domenica prossima, sui 10 km del Cross Internacional de Soria, una delle tappe Gold del World Athletics Cross Country.

La competizione spagnola si svolgerà sul circuito di Monte Valonsadero, un bellissimo bosco alla periferia della cittadina iberica, noto per essere stato spesso luogo di allenamento del campione olimpico spagnolo dei 1500m Fermin Cacho nel 1992 e del campione mondiale di maratona Abel Anton nel 1997 e 1999. Per Arese, specialista dei 1500 in pista, si tratterà di una corsa su una distanza per lui abbastanza anomala e infatti, a Venaria Reale, è prevista la sua partecipazione alla gara-sprint della staffetta in cui, peraltro, si è messo in evidenza lo scorso 13 ottobre vincendo la medaglia di bronzo ai mondiali militari di cross in Portogallo con il quartetto misto azzurro, mentre Aouani si troverà su un percorso a lui molto congeniale, essendo anche campione italiano, e andrà alla ricerca di conferme dopo il secondo posto di due settimane fa ad Amorebieta.