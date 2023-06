Appuntamento con il Golden Gala Pietro Mennea a Firenze

Nelle sette gare maschili impegnati 9 azzurri in cinque di queste

Nella cornice dello Stadio Ridolfi di Firenze che ospitò già la manifestazione nel 2021, si svolgerà questa sera la 43esima edizione del Golden Gala, il principale meeting internazionale italiano, che vide il suo esordio il 5 agosto 1980 per poi diventare dal 2010 una tappa del circuito della Diamond League ed essere, dal 2013, intitolato alla leggenda dell’atletica azzurra Pietro Mennea.

Sarebbe dovuta essere la serata della seconda grande sfida annunciata, sui 100 metri, tra il campione olimpico Marcell Jacobs e il campione mondiale Fred Kerley, ma il velocista desenzanese ormai trasferitosi da anni a Roma, dopo aver dovuto rinunciare al debutto stagionale nella Diamond di Rabat, è stato costretto a un altro forfait per cui lo statunitense, apparso in grandissime condizioni di forma nelle prime gare dell’anno, avrà un avversario di meno nella ricerca di un nuovo successo al Golden Gala, dopo quello dell’anno scorso a Roma quando si impose in 9″92, anche in quell’occasione dopo aver sfiorato la sfida con Jacobs, prima a Eugene nel Prefontaine Classic del 28 maggio, e poi appunto nella capitale il 9 giugno.