Aouani debutta nella maratona della sua città Milano

È stata presentata ieri a Palazzo Reale la Telepass Milano Marathon, ventesima edizione della competizione organizzata da RCS Sports & Events, che l’anno scorso ha fatto segnare la migliore prestazione mondiale dell’anno grazie al crono di 2h02’57 realizzato dal vincitore, il keniano Titus Ekiru che ha segnato il tempo più veloce mai corso in Italia sulla distanza. Si gareggerà domenica 3 aprile e, tra gli atleti principali, ci sarà anche il debutto del campione italiano 2022 di corsa campestre, ma anche quattro volte tricolore nella scorsa stagione su diversi terreni (cross, 10.000 in pista, 10 km su strada e mezza maratona), Iliass Aouani, che peraltro ha già corso in strada quest’anno nella mezza della Napoli Running del 27 febbraio scorso, dove terminò tredicesimo con il primato personale di 1h02’32, nella gara vinta a suon di record italiano da Yeman Crippa con 59’26.

ufficio-stampa