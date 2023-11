Amebaw e Keter favoriti nel Cross Gold di Cardiff

In Galles un grande appuntamento di corse campestri

L’etiope Likina Amebaw e il keniano Vincent Keter sono i maggiori candidati alla vittoria nel Cardiff Cross Challenge, evento del World Athletics Cross Country Tour Gold che si disputerà domani sabato 11 sui 6,4 km per le donne e sui 9,6 per gli uomini, di un percorso relativamente piatto e tortuoso presso i Llandaff Fields, vicino al centro della capitale gallese.

Keter, campione mondiale under 20 dei 1500 metri nel 2012, ha un eccellente personale di 3’31″28 su tale disciplina in pista e sarà di fatto impegnato in una delle gare più lunghe della sua carriera dove sarà affiancato dal connazionale Vincent Mutai, ben più abituato su distanze lunghe, in quanto vincitore della mezza maratona di Cardiff in ottobre, ma anche dell’evento di cross country dell’Athletics Kenya a Machakos due settimane dopo.

Tra i principali avversari dei due atleti del Kenya ci saranno il burundese Egide Ntakarutimana, che ha un personale sui 5000 metri di 13’03″83, oltre ad aver vinto il Cross della Vallagarina a febbraio, ma anche il suo connazionale Keneth Kiprop classificatosi sesto nella gara under 20 dei campionati mondiali di corsa campestre di Bathurst, a febbraio, e più recentemente quindicesimo nel miglio ai campionati mondiali di corsa su strada di Riga ad ottobre.