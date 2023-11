Alfieri e Gemetto si impongono nel Cross Valmusone

La seconda prova indicativa verso gli Europei di Bruxelles di corsa campestre

© twitter

Nell’undicesima edizione del Cross Valmusone, seconda gara italiana nell’ottica della selezione per la squadra azzurra in vista degli Europei di Bruxelles del 10 dicembre prossimo, bella affermazione nella prova maschile sui 10 km del ventitreenne Luca Alfieri che si è imposto con il crono di 30’02 davanti a Italo Quazzola, secondo in 30’19, mentre il campione europeo di staffetta 4×1500 metri agli Eurocross di Venaria Reale 2022, Pietro Arese, si è piazzato terzo in 30’24, dopo aver lottato a lungo per la piazza d’onore su una distanza a lui certamente non congeniale in quanto grande specialista dei 1500 in pista.

Nelle posizioni dietro i primi tre va rilevato il quarto posto di Nikolas Loss in 30’47, inizialmente appaiato al gruppo di testa, poi Nicolò Bedini in 30’55, entrambi under 23, e quindi in sesta posizione Luca Ursano con 30’57.

Nella gara riservata alle donne sui 7 km netto successo della venticinquenne Valentina Gemetto che ha preso l’iniziativa nella seconda parte del percorso, allungando con decisione e festeggiando il successo a braccia alzate in 23’23 dopo il secondo posto dell’anno scorso, mentre dietro di lei si è piazzata Elisa Palmero con 23’45 e in terza piazza Federica Zanne con 24’04.

Nelle posizioni di rincalzo in quarta posizione Michela Cesarò in 24’13, seguita dalle promesse Ilaria Bruno con 24’16 e Agnese Carcano con 24’29, rispettivamente quinta e sesta.

La gara del cross corto sui 3 km ha visto invece prevalere in ambito maschile il ventiduenne Marco Ranucci in 8’31, mentre al femminile Micol Majori si è imposta in 9’32, nell’evento organizzato dall’Atletica Amatori Osimo Bracaccini intorno al campo scuola della Vescovara sotto una leggera pioggia che ha accompagnato tutte le competizioni.