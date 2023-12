Ahmed Abdelwahed squalificato per quattro anni

Il siepista azzurro fermato per violazione della legge antidoping

Arriva dopo circa 15 mesi dalla sospensione avvenuta l’11 settembre 2022, pochi giorni dopo l’aver conquistato la medaglia d’argento sui 3000 siepi agli europei di Monaco di Baviera, la notizia della squalifica per quattro anni di Ahmed Abdelwahed, come da dispositivo pubblicato da Athletics Integrity Unit, a causa di una violazione della normativa antidoping accertata per la presenza/uso di Meldonium nelle sue urine.

La disposizione è stata pubblicata sul sito ufficiale di AIU nella giornata odierna e, a seguito di questa, sono stati cancellati i risultati a partire dal 19 agosto 2022, giorno della finale dei 3000 siepi agli Europei tedeschi conclusi al secondo posto, con conseguente passaggio al secondo posto quindi dell’altro azzurro Osama Zoghlami, ma i quattro anni di squalifica decorrono a partire dal 7 settembre 2022.

Al di là del comunicato ufficiale di cui sotto riportiamo il testo integrale in inglese, una vicenda abbastanza articolata di cui non si è minimamente parlato dal momento della iniziale sospensione e, in merito al quale l’atleta, dopo la prima notizia ufficiale apparsa sul sito Federale, ha subito espresso attraverso un blog di atletica la sua intenzione di appellarsi prontamente al TAS di Losanna per una revisione di quanto deciso.