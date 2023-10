A Oosterwegel e Tilga il Tour Mondiale delle prove multiple

L’eptatleta olandese e il decatleta estone vincitori del World Athletics Tour

L’eptatleta olandese Emma Oosterwegel e il decatleta estone Karel Tilga sono i vincitori della classifica finale del circuito World Athletics Tour delle prove multiple che premia la regolarità di rendimento durante l’arco di tutta la stagione, tenendo conto dei migliori tre risultati e convertendoli in punteggi come quelli che vengono usati a base per il sistema dei ranking mondiali di World Athletics.

Oosterwegel, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nell’eptathlon, ha totalizzato 3454 punti nella classifica finale del Tour, mentre il suo miglior risultato stagionale è stato di 6495 punti realizzati in occasione della seconda vittoria consecutiva al meeting di Talence in Francia, dello scorso settembre, dove ha migliorato il record personale di 56.66m nel lancio del giavellotto.

Nelle altre gare precedentemente disputate la super atleta dei Paesi Bassi si è piazzata terza al meeting di Ratingen con 6209 punti e quinta ai Mondiali di Budapest con 6464 punti.

La tedesca Sophie Weissenberg si è piazzata seconda con 3433 punti, avendo superato la barriera dei 6200 punti in tutte le gare disputate, mentre la finlandese Saga Vanninen che è stata due volte campionessa mondiale under 20 a Nairobi 2021 e a Cali 2022, oltre che medaglia d’oro agli Europei Under 23 di Espoo, si è classificata terza con 3399 punti grazie al secondo posto nel meeting indoor di Tallin nel pentathlon con il primato personale di 4541 punti, al quarto posto di Goetzis nell’eptathlon con il personale di 6391 punti, e al nono dei Mondiali di Budapest con 6291 punti.