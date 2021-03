17,26 nel salto triplo di Emmanuel Ihemeje

Sensazionale risultato in un meeting negli Stati Uniti

Incredibile prestazione, in un meeting internazionale studentesco, svoltosi a Fayetteville in Arkansas, dove nel corso della gara della finale del salto triplo dei campionati Ncaa Indoor, il 22enne atleta italiano Emmanuel Ihemeje ha realizzato la misura di 17,26 metri, vincendo anche la gara.

Nato da genitori nigeriani in Toscana, a Carrara, è quindi cresciuto a Verdellino, in provincia di Bergamo, allenandosi a Treviglio, e poi ha trascorso due anni fa un periodo in Francia prima di trasferirsi oltreoceano.

L’atleta, che attualmente studia all’Università dell’Oregon, con questo risultato si è migliorato di quasi un metro rispetto al precedente personale del 30 gennaio scorso quando, nello stesso impianto del Randal Tyson Center di Fayetteville, atterrò a 16,41 metri.

La sequenza della fantastica gara dell’azzurro lo ha visto ottenere al secondo tentativo 16,46, 16,65 al terzo e poi l’apoteosi al quarto, ma anche un ulteriore balzo oltre i diciassette metri con 17,06.