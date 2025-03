Zaia: "Dalle Olimpiadi 5,3 miliardi di valore per Veneto"

Per l'impatto delle Olimpiadi Milano-Cortina sul Veneto "non sto a parlare del punto e mezzo di Pil stabilito dalla Bocconi, dalla Sapienza e da Ca' Foscari; parlo dell'ultimo studio di Banca Ifis che parla di 5 miliardi e 300 milioni di valore". Lo ha sottolineato il presidente della Regione, Luca Zaia, a margine dell'inaugurazione della pista da bob di Cortina D'Ampezzo. "Se lasciamo perdere gli studi - ha aggiunto Zaia - e andiamo per strada lo capiamo già da soli: è pieno di cantieri e di un miliardo e 800 milioni di euro di opere pubbliche, che noi realizziamo e se non avessimo avuto le Olimpiadi non le avremmo viste neanche nei sogni", ha concluso.