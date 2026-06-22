Wimbledon, Sinner è pronto: "Mi sono ripreso bene, ma le prime partite saranno delicate"

"Mi sono preso una settimana di pausa e ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che per me era davvero importante. Dopo siamo tornati subito ad allenarci, perché adesso ci aspetta un periodo molto intenso: Wimbledon, naturalmente, ma abbiamo lavorato molto anche in vista della stagione americana che seguirà. Di solito non abbiamo molto tempo per prepararci a quella parte dell'anno.

Cerco sempre di vedere il lato positivo delle situazioni e l'aspetto positivo dell'uscita anticipata al Roland Garros — anche se ovviamente avrei voluto andare più avanti — è stato avere un po' di tempo in più.

Cerchiamo di sfruttare al massimo ogni giornata, quindi ci sono state tante sessioni di allenamento molto lunghe e sono molto soddisfatto della mia condizione fisica e mentale in questo momento".