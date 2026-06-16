Wimbledon, nove italiani nelle qualificazioni: ci sono Berrettini e Pellegrino

"Il sogno è giocare gli Slam, anche partendo dalle qualificazioni, con Wimbledon al primo posto" raccontava in un'intervista qualche tempo fa. Un sogno realizzato. Al momento figurano nel tabellone di qualificazione Matteo Berrettini, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino, oltre appunto a Guerrieri. Ma Berrettini, se altri due giocatori dovessero dare forfait, o gli venisse assegnata una delle due wild card non ancora comunicate, entrerebbe in main draw. Inoltre restano alla finestra Federico Cinà e Raul Brancaccio, al momento fuori rispettivamente di due e di tre posti nella lista dei partecipanti alle qualificazioni.