Wimbledon: Grant avanza al 2° turno, prima vittoria in uno Slam

Prima vittoria in un torneo dello Slam per Tyra Grant, che approda al secondo turno di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. La 18enne romana, n. 172 Wta, promossa dalle qualificazioni nel suo primo main draw Slam, ha battuto per 6-4 6-2, in appena 66 minuti di partita, la britannica Katie Boulter, n.60 Wta. Giovedì al secondo turno Grant affronterà o l'australiana Talia Gibson, n.58 Wta, o la ceca Marie Bouzkova, n.23 del ranking e 21 del seeding.