WEmbrace Awards, giovedì 27 marzo la terza edizione a Milano

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, i WEmbrace Awards si preparano a risplendere ancora una volta, portando sul palco storie straordinarie e ad alto impatto emotivo, capaci di cambiare davvero il mondo intorno a noi. Questa serata è molto più di un evento: è un inno all’impatto dell’agire insieme e alla condivisione di esperienze. Quest’anno, sotto il potente claim «TOGETHER OR NOTHING», i WEmbrace Awards celebrano il vero significato dello stare uniti, attraverso le incredibili esperienze di persone e progetti che non si sono arresi e hanno saputo trasformare i propri sogni in realtà. Un’occasione unica per lasciarsi ispirare e per scoprire come l’unione può davvero fare la differenza. La capacità di stare insieme, di fare squadra, di creare relazione unendo le forze e le idee, è l’unica vera forza naturale che ha sempre cambiato il mondo. L’evento, ideato e organizzato dall’Associazione art4sport ONLUS, fondata da Beatrice “Bebe” Vio Grandis insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio, è in programma giovedì 27 marzo alla Fabbrica del Vapore di Milano. Una serata memorabile, dove l’eccezionale diventa possibile – perché insieme, tutto è possibile. L’evento e le storie - Grazie al lavoro attento portato avanti da un Osservatorio stabile composto da professionisti della comunicazione che ruotano da diversi anni attorno ad art4sport, sono state selezionate per l’occasione esperienze di persone, associazioni, organizzazioni, che si sono distinte per aver condiviso la filosofia di pensiero che sta alla base dell’iniziativa. Dal confronto interno dell’Osservatorio, sono emerse poi 20 tra le 120 storie che più di altre si sono distinte per la loro unicità e capacità di operare per fronteggiare le diverse criticità del contesto contemporaneo, che saranno celebrate nel corso della serata. Queste sono state in seguito sottoposte alla Giuria degli Awards per una valutazione finale, dalla quale ne sono emerse quattro che verranno premiate come “WEmbracer” durante l’evento.