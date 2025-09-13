Logo SportMediaset
Vuelta: ridotta di 5 chilometri ultima tappa di domani a Madrid

13 Set 2025 - 17:03

L'organizzazione della Vuelta a España ha deciso di accorciare di 5 chilometri l'ultima tappa che si disputerà domenica tra Alalpardo e Madrid per "motivi di circolazione". "C'è stato solo un piccolo cambiamento nel percorso prima del circuito finale dell'ultima tappa della Vuelta a España, eliminando il passaggio per Aravaca, il che riduce la tappa di circa 5 km", ha indicato l'organizzazione in una nota riportata dai media iberici. La gara quest'anno è stata segnata dalle proteste a favore della Palestina e contro la partecipazione dell'Israel Premier Tech. Gli ultimi giorni sono trascorsi in un clima di tensione, al punto che due tappe sono state accorciate. Domani a Madrid sono in programma nel pomeriggio manifestazioni in vari punti della capitale. Per il timore di disordini è stato dispiegato uno schieramento straordinario di forze dell'ordine con oltre mille agenti della polizia e 400 della Guardia Civil.

Altri Sport ora per ora
17:03
15:50
15:49
15:48
15:25
