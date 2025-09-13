Vuelta: ancora interruzioni per proteste pro Palestina

Decine di persone hanno interrotto brevemente la ventesima tappa della Vuelta in segno di protesta per la campagna militare israeliana a Gaza. A circa 19 chilometri dal traguardo, una folla si è riversata sulla strada e si è seduta, con in mano bandiere palestinesi. Alcune persone hanno poi cercato di intralciare il percorso dei ciclisti che sfrecciavano, mentre la polizia è riuscita a tenerle indietro. Ci sono voluti diversi minuti perché tutti i ciclisti e i veicoli delle squadre potessero avanzare. Questa è stata la sesta tappa delle ultime dieci ad essere stata interrotta dalle proteste. Quella di oggi è una tappa di montagna di 165 chilometri che termina in cima alla salita fuori categoria della Bola del Mundo.