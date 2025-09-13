Logo SportMediaset
Battocletti argento nei 10mila metri: "Sto vivendo un sogno, fatico a crederci"

13 Set 2025 - 15:50

"Per me è ancora un sogno, faccio fatica a crederci. Sto vivendo un sogno dagli Europei di Roma". Così Nadia Battocletti ai microfoni di Rai Sport dopo l'argento conquistato nei 10mila metri ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo. "Forse quest'anno è stato un pochino più complesso, perché ho capito che atleta sono e di conseguenza lo ha capito anche tutto il mio staff e la mia famiglia. Non è stato un anno semplice, sono ancora incredula della gara che sono riuscito a fare - ha aggiunto - E' stata una gara in cui mi hanno colpito in ogni punto, sapevano di non potermi portare all'ultimo giro. Volevo cambiare quelle lacrime di Budapest, ci sono ancora lacrime ma questa volta di gioia. Devo ancora pizzicarmi per capire quello che ho fatto, che mi sembra irrealizzabile". Battocletti sarà impegnata di nuovo giovedì sui 5000 metri. "Adesso di nuovo concentrati sul recupero, che è molto fondamentale", ha concluso.

