Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Lecce, tutti pazzi per Leclerc: il pilota Ferrari con la fidanzata Alexandra alle nozze del fratello

13 Set 2025 - 19:38
© X

© X

Charles Leclerc ha partecipato nel pomeriggio a Lecce al matrimonio del fratello Lorenzo Tolotta Leclerc, private banker di 36 anni, con Charlotte Di Pietro, 27enne dentista dalle origini salentine. Il rito religioso è stato officiato da Don Mauro Carlino nella Basilica di Santa Croce dinanzi a 150 gli invitati. I due si erano già sposati lo scorso giugno con rito civile. Il pilota della Ferrari è entrato in chiesa da un ingresso secondario. Ma i tanti curiosi e appassionati presenti sono riusciti ugualmente a immortalarlo sorridente ed emozionato accanto alla sua fidanzata Alexandra quando è uscito in strada con gli altri testimoni e damigelle ad attendere l'arrivo della sposa. Un matrimonio evento per la città, sorvegliato speciale dalla digos. Scelte per la cena e il party alcune delle location più esclusive della città e nel menu per volere degli sposi spazio ai panzerotti pugliesi.

Visualizza il post su Twitter

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

02:19
DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

01:39
DICH FABBRI MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Fabbri, una gioia di bronzo: "Me lo meritavo. E me lo dedico"

00:49
DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

00:47
DICH DOSSO MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Dosso: "Non capita tutti i giorni di vincere una batteria ai Mondiali"

00:27
DICH IAPICHINO DOPO ELIMINAZIONE MONDIALI DICH

Lo shock di Iapichino: "No comment, parlerò quando sarò più lucida""

03:07
DICH DE GIORGI PRE MONDIALE 13/9 DICH

De Giorgi alla vigilia del Mondiale: "Conosciamo poco l'Algeria ma è la più debole del girone"

01:02
DICH PALMISANO TOKYO 13-09 DICH

Palmisano: "Una medaglia speciale in un posto che mi mancava"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

01:21
Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:06
MotoGp, Bezzecchi: "Un sabato fantastico, ho dato tutto"
19:38
Lecce, tutti pazzi per Leclerc: il pilota Ferrari con la fidanzata Alexandra alle nozze del fratello
19:05
Atletica, Mondiali: Italia settima nella 4x400 mista, oro Usa
18:27
Vuelta: ancora interruzioni per proteste pro Palestina
17:03
Vuelta: ridotta di 5 chilometri ultima tappa di domani a Madrid