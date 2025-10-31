Volley, l'azzurra Sarah Fahr inaugura il centro McFIT di Trieste

Sarah Fahr, oro olimpico a Parigi 2024 e oro mondiale 2025 con la Nazionale Italiana di pallavolo, ha commentato: “Allenarsi per me è sempre stato molto più che prepararsi a una partita: è il modo in cui costruisco fiducia, equilibrio e forza, dentro e fuori dal campo. È bello vedere realtà come McFIT che condividono questa visione e rendono lo sport un’esperienza aperta a tutti, dove ognuno può sentirsi parte di una squadra”. Samuele Frosio, Amministratore Unico di RSG Group Italia, ha dichiarato: “Con l’apertura di Trieste proseguiamo il nostro percorso di crescita in Italia, portando avanti una filosofia che mette al centro la persona. RSG Group sta ridefinendo il concetto di fitness: non più solo un luogo per allenarsi, ma un ecosistema che valorizza la libertà individuale, la socialità e la salute quotidiana”.