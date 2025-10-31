Logo SportMediaset

Volley, l'azzurra Sarah Fahr inaugura il centro McFIT di Trieste

31 Ott 2025 - 09:58
© Ufficio Stampa

È stato inaugurato il nuovo centro McFIT Trieste, in Via Giulia 75, alla presenza di Sarah Fahr, campionessa olimpica e mondiale di pallavolo, special guest dell’evento. La nuova struttura, che si estende su una superficie di 2000 metri quadri, offre un ambiente moderno e accogliente pensato per ogni tipologia di allenamento. Questa apertura è la n.40 del marchio McFIT in Italia, la n.44 considerando anche gli altri marchi di RSG Group Italia (2 Gold’s Gym e 2 John Reed Fitness.)

Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il vicesindaco di Trieste Serena Tonel e l’assessore comunale allo sport Elisa Lodi, che hanno accolto con entusiasmo l’arrivo del marchio leader europeo nel settore del fitness in città, sottolineando l’importanza di promuovere la cultura del movimento e del benessere accessibile a tutti. Il nuovo centro McFIT Trieste rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di RSG Group in Italia, che sta evolvendo il concetto tradizionale di palestra in un’esperienza centrata sulla persona, sul benessere e sulla libertà di allenarsi secondo i propri ritmi.

Sarah Fahr, oro olimpico a Parigi 2024 e oro mondiale 2025 con la Nazionale Italiana di pallavolo, ha commentato: “Allenarsi per me è sempre stato molto più che prepararsi a una partita: è il modo in cui costruisco fiducia, equilibrio e forza, dentro e fuori dal campo. È bello vedere realtà come McFIT che condividono questa visione e rendono lo sport un’esperienza aperta a tutti, dove ognuno può sentirsi parte di una squadra”. Samuele Frosio, Amministratore Unico di RSG Group Italia, ha dichiarato: “Con l’apertura di Trieste proseguiamo il nostro percorso di crescita in Italia, portando avanti una filosofia che mette al centro la persona. RSG Group sta ridefinendo il concetto di fitness: non più solo un luogo per allenarsi, ma un ecosistema che valorizza la libertà individuale, la socialità e la salute quotidiana”.

Con la nuova sede di Trieste, McFIT consolida la propria presenza sul territorio italiano e continua a promuovere uno stile di vita sano, accessibile e motivante, in linea con la propria missione: rendere il fitness alla portata di tutti. Dal 31 ottobre al 4 novembre, per cinque giorni, tutti i triestini potranno allenarsi gratuitamente e senza limiti per scoprire da vicino il nuovo centro McFIT e vivere in prima persona l’esperienza del brand leader europeo del fitness.

