Canoa, Mondiali slalom: Azzurri in gara a Sydney

Il programma dei Mondiali di Penrith 2025 prevede l'apertura lunedì 29 settembre con le prove a cronometro del kayak cross individuale maschile alle 05.33 e femminile alle 06:58, con la partecipazione degli azzurri Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Chiara Sabattini. Martedì 30 settembre si svolgeranno le batterie di C1 uomini alle 2 e donne alle 03.51, e le gare a squadre di canadese maschile alle 06.38 e femminile alle 07.22, con in acqua gli azzurri Paolo Ceccon, Martino Barzon e Flavio Micozzi tra gli uomini e Marta Bertoncelli ed Elena Borghi tra le donne. Mercoledì 1° ottobre toccherà alle batterie di K1 donne alle 01.03 e uomini alle 02.40, con le prove a squadre di kayak femminile alle 06.20 e maschile alle 7, con De Gennaro, Ferrazzi e Sabattini in gara. Giovedì 2 ottobre sono in programma le semifinali di C1 maschile (02.33) e femminile (03.38), con le relative finali rispettivamente dalle 06.33 e dalle 07.17. Stesso schema per venerdì 3 ottobre con le semifinali di K1 femminile (02.33) e maschile (03.38), e rispettive finali dalle 06.33 e dalle 07.17. Sabato 4 ottobre, a partire dalle 2, sarà interamente dedicato al kayak cross, con round iniziali, ripescaggi, batterie, quarti di finale, semifinali e finali A e B, che assegneranno gli ultimi titoli iridati della rassegna, con in gara ancora De Gennaro, Ferrazzi e Sabattini.