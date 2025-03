Volley donne: atlete Imoco Conegliano a bordo dell'Amerigo Vespucci

A vent'anni dall'ultima circumnavigazione, la celeberrima Amerigo Vespucci, la nave più antica della Marina Militare Italiana che dal 1931 è un vanto per la nostra nazione, ha preso il largo il 1° luglio 2023 per un nuovo, straordinario viaggio intorno al mondo. Riconosciuta come "la nave più bella del mondo" incontra ora a Venezia "il Campionato più bello del mondo" dopo aver percorso i mari per 20 mesi, nel corso dei quali ha raggiunto 5 continenti, 30 Paesi, 35 porti e percorso oltre 46.000 miglia nautiche, combinando l'attività formativa degli Allievi Ufficiali della Marina Militare con un'importante missione diplomatica e culturale. Un'occasione unica per promuovere l'immagine dell'Italia all'estero, rafforzare le relazioni internazionali e celebrare l'eccellenza del Made in Italy attraverso eventi, incontri e iniziative in alcuni dei porti più importanti del pianeta. In chiusura di questo lungo viaggio l'Amerigo Vespucci sta circumnavigando l'Italia e da giovedì 27 e fino al 31 marzo sarà ancorata nel bacino di Venezia, con tutta una serie di iniziative collaterali, come il "Villaggio IN Italia", e di visite aperte al pubblico per ammirare la rinomata nave scuola italiana.