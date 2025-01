Vela, SailGP: prestazioni in crescita per il Red Bull Italy Team ad Auckland

Riflettendo sul weekend di gara, la leggenda della vela e CEO del Red Bull Italy SailGP Team, Jimmy Spithill si è detto soddisfatto della crescita della squadra dal loro debutto a Dubai: “Questo weekend è stato un chiaro passo avanti per noi” ha dichiarato Spithill. “Abbiamo visto enormi miglioramenti in termini di lavoro di squadra, esecuzione e strategia. C’è ancora margine per crescere ma i risultati qui ci danno grande fiducia in vista di Sydney.” Il timoniere Ruggero Tita, pluricampione olimpico, ha aggiunto: “Siamo davvero contenti della prestazione complessiva, il team ha fatto un ottimo lavoro e sono orgoglioso di come ci siamo comportati.” Con il KPMG Australia Sail Grand Prix tra appena due settimane (8-9 febbraio 2025), il Red Bull Italy SailGP Team si dice determinato a costruire sul proprio slancio positivo per continuare la scalata nella classifica del Rolex SailGP Championship, decisi a tornare in acqua più agguerriti che mai.