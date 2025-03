Vela, sabato la Vesuvio Race: spettacolo nel Golfo di Napoli

Tre percorsi ed oltre 40 imbarcazioni previste sulla linea di partenza con armatori provenienti anche da fuori regione. Parlano laziale il team di Globulo Rosso dallo Yacht Club Gaeta EVS con il loro Este31, vincitore Overall della scorsa edizione, Celestina dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo e Loucura 3 del Circolo Nautico Caposele di Formia. In classe Orc, protagoniste Nientemale di Pippo Osci e Riccardo Calcagni, Duffy di Enrico Calvi, Emytoo di Claudio Rubino. Tutte provenienti dalla sezione Lega Navale di Pozzuoli. In gara il vincitore in tempo reale 2024 Farr`e Night di Marco Calcagni con i colori del Circolo Nautico di Torre del Greco. La regata è organizzata dal Comitato Vesuvio Race, composto da un team di giovani velisti professionisti e appassionati, sotto l`egida del Circolo Nautico di Torre Annunziata presieduto dal dott. Felicio de Luca. La regata apre il circuito delle più importanti regate offshore previste in V ZONA, ed è animata da un forte spirito di aggregazione e di competizione che lo ha caratterizzato fin dalla prima edizione. Tra le attività promosse dal CNTA La Vesuvio Race ha contribuito quest`anno al conferimento del prestigioso riconoscimento "Città della Vela e del Mare" dalla Federazione Italiana Vela (FIV).