Vela, Barcolana: alla skipper Marta Benussi il Trofeo Generali Women in sailing

11 Ott 2026 - 16:43
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Va a Marta Benussi il 6/o Trofeo Generali Women in sailing: il team del Marta 07 è stato il primo equipaggio misto con una donna nel ruolo di skipper responsabile a tagliare il traguardo della 58/a Coppa d'Autunno. Generali, presenting partner di Barcolana, ha premiato Benussi con un trofeo realizzato da Barovier e con un percorso di coaching e leadership personalizzato in base alle esigenze della vincitrice da Generali Excellence Academy. "E' stata una Barcolana straordinaria - afferma il presidente di Generali, Andrea Sironi - una vera festa del mare che Generali accompagna da oltre quarant'anni. La Barcolana continua a essere un simbolo straordinario di partecipazione, inclusione e spirito di comunità. Siamo orgogliosi di esserne parte e di sostenere un movimento che, attraverso lo sport, dimostra quanto la collaborazione possa trasformare il talento individuale in un successo condiviso. Desidero congratularmi con la vincitrice del trofeo, Marta Benussi, e con il team. Attraverso questo riconoscimento vogliamo valorizzare non solo l'eccellenza sportiva, ma anche il contributo delle donne nell'innovazione, nella leadership e nella costruzione di comunità più inclusive. Il mare insegna che ogni progresso nasce dall'equilibrio tra esperienza e innovazione, tra preparazione individuale e impegno collettivo". 

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