Vela: arrivo della Vespucci a Trieste, la Barcolana organizza "boat parade"

Il Golfo e la città di Trieste celebreranno il rientro in Italia il primo marzo della Nave Scuola Amerigo Vespucci al termine del Tour Mondiale 2023-2025, con una 'boat parade' di benvenuto: tutti in mare con qualunque natante vele, SUP, derive, canoe, kayak, motoscafi. E' l'iniziativa della Barcolana, la regata più partecipata al mondo, che sta organizzando una "Barcolana Special Edition" il cui programma nel dettaglio sarà presentato dalle istituzioni locali. Insomma, una spettacolare sfilata in mare non competitiva. "Sarà la prima tappa che segna il ritorno del Vespucci nelle acque territoriali italiane - ha detto il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz - Nel 2018 fu proprio il Vespucci a rendere omaggio alla Barcolana in occasione del suo 50/o anniversario, e oggi siamo orgogliosi di avere l'occasione di ricambiare in un contesto così importante". La tappa di Trieste segna l'inizio del tour Mediterraneo di Nave Vespucci lungo le coste italiane, toccando anche due porti all' estero, che si concluderà a Genova il 10 giugno 2025 in occasione della Giornata della Marina.