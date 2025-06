Vela: a Earlybird il titolo di campione mondiale dei ClubSwan 50

Si è conclusa oggi la tappa di Porto Cervo di The Nations League - Swan One Design Worlds, evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda con ClubSwan Racing. Earlybird ha vinto il Campionato mondiale tra i ClubSwan 50, i vincitori nelle restanti classi sono: Mamao (ClubSwan 36), Pez de Abril (ClubSwan 42) e Swing (ClubSwan 28). Un leggero vento da nord di circa 11 nodi andato a calare ha consentito lo svolgimento di due regate per tutte le classi, permettendo così di completare tutte le prove previste: 8 per le classi maggiori e 10 per i ClubSwan 28 alla loro prima Gold Cup in assoluto. Con il sesto posto nella settima prova, il tedesco Earlybird si è laureato con una regata di anticipo campione del mondo ClubSwan 50. L'armatore Hendrik Brandis, al rientro in banchina ha dichiarato: "È da tanti anni, sin dalla nascita della Classe, che cerchiamo di raggiungere questo obiettivo. Siamo arrivati per tre volte secondi, ma non ce l'avevamo mai fatta. Quest'anno invece tutto ha funzionato alla perfezione, un team fantastico, condizioni perfette e abbiamo vinto. Siamo molto, molto contenti e pronti a festeggiare". Sul podio salgono Perhonen del britannico Ross Warburton, al secondo posto, e Moonlight del monegasco Graeme Peterson al terzo. Le due prove odierne sono state vinte rispettivamente da Giuliana di Alberto Franchi e Cuordileone di Leonardo Ferragamo. Mamao del brasiliano Hakon Lorentzen si riconferma per la terza volta campione della classe ClubSwan 36.